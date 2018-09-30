زيدان مرشح لمنصب جديد في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، من منصب داخل يوفنتوس.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن زيدان مرشحا لتولي منصب المدير التنفيذي للسيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وأعلن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي الحالي للبيانكونيري، أمس السبت، رحيله عن منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نائب رئيس النادي الحالي، بافيل نيدفيد، سيتولى المنصب بشكل مؤقت.

وأفادت الصحيفة، أن زيدان ليس المرشح الوحيد لهذا المنصب، إذ يتواجد أيضًا ميشيل أوفا، الذي يشغل منصبا في الاتحاد الإيطالي، ومتوقع رحيله في الفترة المقبلة بعد الانتخابات.

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