غداً .. بدء تطبيق قرار تمديد إقامة الأرامل والمطلقات في الدولة

يبدأ غداً الإثنين الموافق 1 أكتوبر تطبيق قرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن بتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهنّ لمدة عام في الدولة.

ويهدف قرار مجلس الوزراء الإماراتي الصادر في 19 يونيو الماضي، والذي جاء ضمن حزمة تسهيلات التسهيل والتيسير على المقيمين على أرض الدولة أو من يقصدونها طالبين الأمن والأمان والعيش الكريم.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية في وقت سابق، حرصها على تقديم خدماتها للفئات المشمولة بقرار تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهنّ لمدة عام في الدولة وفق أفضل المستويات، وبما يضمن انسيابية الإجراءات وسلاستها، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

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