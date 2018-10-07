هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تطلق خدمة “الليموزين” بالمطار

في إطار سعيها الدائم و المستمر لتطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، اطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خدمة” الليموزين” في مطار الشارقة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك بتوفير 10سيارات فاخرة بسائقين متميزين كمرحلة أولى، حسبما صرح السيد عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات.

وأكد الجروان: أن هذه الخطوة تنبثق من رؤية الهيئة و تأتي ضمن استراتجيتها الهادفة لتوفير أفضل تجربة تنقل داخل وخارج الإمارة وتقديم خدمة متميزة لمستخدمي المواصلات العامة سواء من زائري الشارقة أو من سكانها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، بضرورة تأمين خدمات راقية ومتميزة وشبكة حديثة للمواصلات العامة في الإمارة. مؤكداً أن الشارقة أصبحت وجهة سياحية وثقافية عالمية لكل الزائرين من دول العالم، مما يتطلب مواكبة هذا التطور الحاصل و تعزيز تحديث كافة نظم النقل والمواصلات التي تعتبر من العناصر الرئيسة في التنمية الاقتصادية والعمرانية في المدن المتطورة.

وأضاف: أن الخدمة متوفرة لنقل الركاب لجميع إمارات الدولة، وهي بأسعار تنافسية يتم احتسابها طبقا لنظام الرحلات المقطوعة، بحيث تعتمد أجرة المركبة على تعرفة محددة لكل منطقة حسب المسافة والوقت،على سبيل المثال تحتسب الأجرة للمناطق القريبة من المطار ب 55 درهما، مثل منطقتي النوف والقرائن، وإمارة عجمان تحتسب ب 85 درهماً، و440 درهما لإمارة أبوظبي، أما الشارقة فتبلغ تعرفتها 80 درهم، وقد حرصت الهيئة على توفير سائقين على قدر كبير من الأناقة والمهنية ، حيث تم إخضاعهم وجميع موظفي الخدمة في المطار إلى دورات تدريبية لتأهيلهم لتقديم الخدمة بالشكل اللائق، وحرصاً من الهيئة على توفير أكبر قدر من الرفاهية والخصوصية لمرتادي المطار وزوار الإمارات فيتم حالياً دراسة توفير سائقات مؤهلات للمركبات.

وأكمل الجروان قائلاً: لقد تم توفير 10 مركبات حديثة وفخمة من نوع “لكزس” كمرحلة تجريبية لإطلاق 100 سيارة لخدمة الركاب في مطار الشارقة، فضلا عن مركز خدمة للمتعاملين داخل المطار يعمل على مدار الساعة لحجز المركبة أو طلبها في صالة القادمون، وقد شهدت الخدمة منذ اطلاقها في 19يوليو الماضي إقبالاً كثيفاً ،حيث أنجزت المركبات 2020 رحلة لنقل 5050 راكب حتى الآن وعن طريقة حجز المركبة أوضح، أنه يمكن حجزها أو طلبها عن طريق موظف خدمة العملاء في صالة القادمون أو التوجه مباشرة إلى السائق لطلب المركبة.

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