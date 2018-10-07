سحب قصة من مدرسة خاصة بدبي لمخالفتها العادات والتقاليد

سحبت «هيئة المعرفة» في دبي قصة لرياض الأطفال من إحدى المدارس الخاصة لمخالفتها تعاليم الدين والعادات والتقاليد السائدة بالدولة ، وألزمت الهيئة المدارس الخاصة بدبي بإجراء عمليات متابعة دورية ودقيقة لمحتوى جميع الكتب المدرسية للتأكد من توافق محتواها مع المعايير المعتمدة.

وكانت والدة طفلة في مدرسة خاصة بدبي تطبق منهاج بريطاني تقدمت بشكوى حول مضمون غريب لقصة منحتها المدرسة لطفلتها بما يخالف قيم وعادات الدولة ، وقالت الأم أن ابنتها جلبت معها إلى المنزل كتاباً صغيراً، خلال نشاط المكتبة كحصة أسبوعية بالجدول الدراسي، وقد حازت الصفحات الأولى من الكتاب بما حوته من رسائل إيجابية حول التعايش وتقبل الآخر، إعجابها وهي تقرأها لطفلتها قبل النوم .

وأضافت الأم أنها توقفت طويلاً، عند إحدى صفحات الكتاب ولم تستطيع أن تنطق بأي كلمة حيث بدأ المضمون يعرف الطلبة بصيغة «هل تعلم»، أن بعض الأطفال ليس بالضرورة أن يكون لهما “أم وأب” فهناك أطفال لديهم والدان ذكور فقط ، وأطفال آخرى لديهم والدتان بدلاً من واحدة.

وقالت الأم أنه للخروج من هذا الموقف المحرج، ارتجلت وشرحت لطفلتها أن بعض أفراد الأسرة مثل العم والخالة والعمة والخال يمكن أن يكونوا أيضاً من أفراد العائلة الواحدة، وأن يقدموا المساعدة عند الحاجة ويهتموا بالأطفال كالأم والأب تماماً ، مضيفة أن هذا المحتوى كيف يمكن تدريسه لأطفال في الدولة .

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