متعاملون: مكاتب لاستقدام الخادمات تقدم عقوداً غير رسمية وتزيد الرسوم

أكد متعاملون أن مكاتب لاستقدام العمالة ومراكز لـ«تدبير» تتلاعب بقانون العمالة المساعدة، من أجل تحقيق الربح، مشيرين إلى أن بعضاً منها تقدم للعملاء عقوداً غير رسمية، وتزيد رسوم الباقات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقالوا المتعاملين إن عملية إصدار أو تجديد الإقامة للعمالة المنزلية تحولت إلى معاناة توالت فصولها على مدى أيام عدة تاهوا خلالها بين الجهات المعنية وآلية تطبيق الإجراءات، فضلاً عن أن النظام التقني تصيبه أعطال فنية من حين لآخر في كل من «تدبير» وعدد من فروع «تسهيل»، ما صعب عليهم إنجاز معاملاتهم ضمن الحدود الطبيعية للوقت والجهد.

من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تعالج عدداً من السلبيات التي ترتكبها أغلبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة، منها المبالغة في تكاليف وأسعار الاستقدام وتشغيل العمالة، وعدم التزام أغلبية المكاتب بتوفير البيئة المناسبة للعاملات خلال الفترة بين استقدامهن وتشغيلهن، إضافة إلى عدم التزامها بتعهداتها مع الأسر وأصحاب العمل الراغبين في تشغيل العمالة المساعدة.

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