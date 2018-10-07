تغليظ عقوبة سجن الصحفي قاتل زوجته في دبي إلى 15 عاماً

بواسطة / بتاريخ 2018-10-07 في 12:04 م /
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غلظت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة السجن بحق الصحفي فرانسيس ماثيو كبير المحررين في صحيفة “غلف نيوز” المدان بقتل زوجته عمداً ورفعتها من 10 سنوات إلى 15 عاماً.

وتمسك الصحفي ماثيو أمام الهيئة القضائية بإنكار قتل زوجته عمداً في أولى جلسات المحاكمة، قائلاً “أنا غير مذنب” وقالت النيابة العامة في لائحة اتهامها أن الصحفي قتل زوجته عمداً عبر ضربها بمطرقة على رأسها نتيجة خلافات زوجية، مطالبة بأقصى عقوبة بحقه معبرة عن رفضها لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بسجنه فقط لمدة 10 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي عندما تلقت غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً من المتهم يفيد بتعرض زوجته لاعتداء بدني حيث تبين خلال التحقيقات قيامه بقتل زوجته وأقر بارتكابه الجريمة.

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