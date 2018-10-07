ووكر: أفضل رقابة صلاح طوال الأسبوع بدلا من أجويرو الكابوس

وقال لاعب إنجلترا في تصريحات أبرزتها صحيفة دايلي ستار الإنجليزية:”بالنسبة لي أفضل رقابة صلاح كل يوم على مدار الأسبوع”.

وواصل قبل ساعات من مواجهة سيتي لليفربول في ملعب الأخير يوم الأحد في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز “أعتقد أن أجويرو أثبت ذلك الآن وأضمن لك هذا لأنني لعبت ضده حين كنت في توتنام، إنه كابوس

واستمر ووكر “تعتقد أنه ليس مهتما باللقاء وفجأة تجد الكرة في الشباك. لديه هذه الجودة وفعل ذلك على مدار السنوات. إنه يواصل تسجيل أكثر الأهداف في الدوري. ربما حمل سيتي على مدار السنوات بالأهداف التي أحرزها”.

وسجل أجويرو 8 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين في 10 لقاءات شارك فيها مع سيتي في الموسم الحالي بكل البطولات.

ويستعد سيتي لمواجهة صعبة أمام ليفربول الذي يشاركه صدارة البطولة برصيد 19 نقطة.