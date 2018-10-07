دراسة: العنب يكافح سرطان الرئة

كشفت دراسة حديثة أن العنب له خصائص مفيدة لمكافحة سرطان الرئة، لاحتوائه على مركب ريسفيراترول وهو أحد الفينولات الطبيعية.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية أجرى الباحثون من جامعة جنيف بسويسرا تجربة على الفئران، حيث تعرض جزء منها للسرطان جراء دخان التبغ، وقدم لها مركب ريسفيراترول كعلاج، وتم تقسيم الفئران إلى 4 مجموعات: الأولى لم تتعرض إلى الدخان ولم تتلق أي علاج، والثانية تعرضت للدخان والعلاج، والمجموعة الثالثة تعرضت للدخان دون العلاج، والمجموعة الرابعة تلقت العكس.

وأكد العلماء أن الدراسات السابقة لم تشر إلى فاعلية مركب ريسفيراترول في الوقاية من سرطان الرئة، وأوضحوا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن المادة كانت تعطى عن طريق الفم، ولم تكن تصل إلى الرئتين، لذلك قرروا أن يزيدوا فاعليتها عن طريق حقنها عبر الأنف، وحصلوا على نتائج تؤكد فرضية فوائدها.

وأوضحت النتائج أن الفئران التي تلقت العلاج، انخفض لديها حجم الورم بمعدل 45% مقارنة بالمجموعات الأخرى.

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