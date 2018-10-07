“طرق دبي” تُطَبِّقُ نظاما ذكيا تجريبيا لمراقبة الحافلات المدرسية عن بعد

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاما ذكيا تجريبيا لمراقبة الحافلات المدرسية عن بعد وذلك بعد قيامها بتنفيذ دراسة تطبيقية ميدانية موسّعة على حافلات النقل المدرسي في الإمارة وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلا، أوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن هذه المبادرة هي عبارة نظام متكامل ذكي يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة من خلال تركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعارية داخل الحافلة وخارجها لرقابة حافلات النقل المدرسي عن بعد من خلال النظام من مركز رقابة المواصلات الذكي في مؤسسة المواصلات العامة. وقد تمت تجربة هذا النظام على (10) حافلات مدرسية مع بدء العام الدراسي الحالي (2018 – 2019).

وقال بهروزيان: “تهدف دراسة هذا النظام إلى إحكام الرقابة والتفتيش عن بعد بإدراج الذكاء الاصطناعي على كافة الحافلات المدرسية العاملة في امارة دبي وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية وكذلك الطريق والمركبات حول الحافلة المدرسية لرفع وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية لنقل الطلبة بالحافلات المدرسية تماشيا مع استراتيجيات الهيئة ورؤيتها المتمثِّلة في “تنقل أمن وسهل للجميع.”

وأضاف بأن النظام سيرصد جميع سلوكيات السائق أثناء قيادة الحافلة ومشرف/مشرفة الحافلة وحركة الطلبة داخل الحافلة ومراقبة المحيط الخارجي للحافلة والموقع الآني للحافلات وحالتها التشغيلية عن بعد. وسيرصد النظام أوتوماتيكيا (3) مخالفات مرورية وهي: تجاوز المركبات الأخرى للحافلة المدرسية من الاتجاهين عند فتح إشارة (قف)، وعدم وضع حزام الأمان للسائق أو الركاب وعدم ترك مسافة كافية ما بين المركبات الأخرى والحافلة.

“كما يرصد النظام بعض مخالفات السائق ومشرف/مشرفة الحافلة والشركة المشغلة للحافلات، وسيسهم النظام كذلك في أتمتة بعض مخالفات التشريع رقم 2 لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي مثل قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مصرح له، تشغيل أية مركبة في نشاط النقل المدرسي بدون تصريح، عدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكتروني للحافلة المدرسية أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلبة، وغيرها من مخالفات التشريع.”

وأكّد بهروزيان إنه قد تم البدء في تطبيق فكرة هذا النظام في شهر يونيو من العام الجاري وذلك من خلال دعوة الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والحلول التقنية الرقابية الذكية. وتقوم حاليا (5) شركات بتطبيق هذا المشروع بشكل تجريبي (pilot project)، وفي شهر أغسطس وبالتنسيق مع بعض الشركات المشغلة للحافلات المدرسية تم تركيب الكاميرات وأجهزة الاتصال لتجربة النظام على (10) حافلات مدرسية (5) منها كبيرة و(5) صغيرة وقد وُزِّعَت التقنيات الذكية على الشركات الخمس (حافلة كبيرة وحافلة صغيرة لكل شركة).

ومع بداية العام الدراسي الحالي تم البدء في تطبيق المشروع التجريبي للنظام على أرض الواقع. وحسب الخطة المرسومة، سيتم الانتهاء من عرض مخرجات هذه التجربة التقنية الرقابية الذكية مع نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي (2018 – 2019) ليتم تحليل كافة البيانات والنتائج المستخرجة للحافلات العشر ودراستها بهدف النظر في مدى كفاءتها وفعاليتها ودقتها، ليتم بعد ذلك إعداد خطة زمنية بالتنسيق مع جميع المعنيين في الهيئة والجهات الحكومية للبدء بتطبيق النظام على جميع الحافلات المدرسية المسجلة في إمارة دبي.

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