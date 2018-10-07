شاهد بالصور | مراحل انتاج الزيت من مزارع النخيل في ماليزيا

نجح مركز بحثي حكومي في ماليزيا في ولاية جوهور في جنوب البلاد، في استنساخ نوع جديد من النخيل القزم، من أجل دفع صناعة الزيت المنتج من النخيل.

وبحسب صحيفة “سوث تشينا مورنينج بوست” الصينية، فإن هذا النخيل المستنسخ أقصر طولا من النخيل العادي في ماليزيا بنسبة تفوق 30%، كما أنه ينتج زيت بجودة عالية.

ووفقا للصحيفة، فإن الباحثين نجحوا في تغيير جينات هذا النخيل من أجل استنساخ هذا النوع الجديد.

وبينت الصحيفة أن هذا الاستنساخ سيكون له أهمية كبيرة للفلاحين في ماليزيا الذين يزرعون نخيل ينتج بلح أحمر وبرتقالي اللون.

يلفت الموقع إلى أن هذا النخيل المستنسخ من الممكن أن يحدث ثورة في انتاج البلح وكذلك زيت النخيل في ماليزيا، إذ تقدر صادرات ماليزيا من البلح وزيت النخيل بـ 19 مليار دولار سنويا.

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