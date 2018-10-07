شاهد بالفيديو | عملية سرقة خاطفة لخاتم ألماس

بواسطة / بتاريخ 2018-10-07 في 8:00 م /
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نقل سائح أيرلندي إلى المستشفى في تركيا بعد محاولته سرقة خاتم من الماس عن طريق ابتلاعه.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، يتهم الرجل الذي يدعى إيان كامبل بمحاولة سرقة جوهرة قيمتها 30 ألف جنيه استرليني من متجر للمجوهرات في منطقة مارماريس بمقاطعة موجلا التركية.

ويزعم أن الرجل البالغ من العمر 54 عاما نشل قطعة المجوهرات من المتجر قبل أن يحاول الرحيل والمجوهرات في قبضته.

وأفادت التقارير أن مساعد المتجر كان يشعر بالريبة، لذلك أغلق الباب الأمامي للمتجر لمنع كامبل من المغادرة، ثم زعم أنه وضع الخاتم الماس في فمه وابتلعها.

ثم يقال إن صائغ الجواهر قد اتصل بالشرطة ، التي أخذت كامبل إلى مستشفى مارماريس الحكومي بناء على أوامر من المدعي العام الذي أصدر تعليمات للأطباء بإجراء عملية جراحية لاسترداد الحلقة إذا لم تتم إعادتها “بالوسائل الطبيعية”.

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