«الوطني الاتحادي» : تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة

طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية بما فيها الطلاق.

كما طالبوا بضرورة إدراج مادة تعليمية وبرامج للخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، مع إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة، مؤكدين ضرورة استحداث «مرصد اتحادي»، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسر.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أن المجلس قام بتبني عدد من التوصيات خلال مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، تهدف إلى تقليل الخلافات التي تدفع إلى الطلاق وطالب بضرورة التركيز على وظيفة المصلح الاجتماعي والاستثمار فيها بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية تمكنه من حل مشكلات الحالات، وتوفير كل المميزات الوظيفية والمادية له، ما يسهم في نجاحه بالتوفيق بينها.

وأكد ضرورة استحداث برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز وبشكل كافٍ تضمن سرعة مقابلة الحالات، بجانب إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة تعمل على فترتين وأيام العطلات، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، إضافة إلى إنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية.

وأشارت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة أن يأخذ دور المؤسسات المعنية حيزاً أوسع وأكبر للوصول إلى التكاملية في حل هذه المشكلة التي تتضخم عاماً تلو الآخر، مطالبةً وزارة التربية والتعليم بضرورة تبني ملف واضح في المناهج يتناول موضوع الأسرة وأهمية استقرارها، وذلك بعد إدخال مادة التربية الأخلاقية وأوضحت أن حالات الطلاق برأيها ترجع أولاً للقصور في دور الأهل والأسرة، من حيث التفكير في الماديات والمهور والأعراس بدلاً من التفكير في الحياة التي سيعيشونها ويقبلون على تكوينها.

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