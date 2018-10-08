احتفاء بأول معلم كفيف في الدولة

احتفى فريق «حب الإمارات» التطوعي، مساء السبت الماضي، ضمن احتفاليات الدولة باليوم العالمي للمدرس، بأول معلم كفيف على مستوى الدولة، وهو المدرس أحمد المختار، الذي كان من أوائل الذين طبعوا مناهج وزارة التربية والتعليم بلغة «برايل» الخاصة بالمكفوفين، بجانب تدريب المعلمين على طريقة قراءة تلك اللغة لمعظم المواد الدراسية، وقد أتم حتى الآن 31 عاماً في مهنة التدريس.

وأكدت رئيس فريق «حب الإمارات»، جميلة محمد نضر، أن المعلم أحمد المختار يعود له الفضل على مدار مسيرته بمهنة التعليم في مساعدة شريحة واسعة من أبناء الدولة من المكفوفين في مواصلة انخراطهم في المجتمع، لكونه من أوائل المدرسين على مستوى الدولة الذين طبعوا مناهج وزارة التربية والتعليم باستخدام لغة (برايل)، فضلاً عن جهوده المستمرة في تدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه اللغة».

وكان المختار فقد بصره عام 1969 لكنه أصر على مواصلة تعليمه، ونجح عام 1982 في الحصول على شهادة البكالوريس في اللغة العربية والتربية من جامعة البحرين، قبل أن يتفرغ لمهنة التدريس وخدمة المجتمع الإماراتي، التي بدأها في مركز المعاقين لوزارة الشؤون الاجتماعية، واتبعها بجهود ذاتية عبر استخدام جهازه وأوراقه الخاصة في طباعة منهج وزارة التربية والتعليم بلغة (برايل)، فضلاً عن دوره في التواصل مع أسر الطلبة المكفوفين، لتوجيههم وتدريبهم على كيفية التعامل مع أطفالهم، ومساعدتهم في حل واجباتهم المدرسية، وبسبب حرصه وتفانيه من أجل خدمة مجتمعه تمكن الأطفال المصابون بالعمى حينها في بدء التعلم ودراسة المناهج.

و علّق المختار على مبادرة فريق «حب الإمارات» التطوعي قائلاً : ليس بغريب على أبناء الإمارات نهلهم الدائم من نهج زايد الخير بأن العطاء بلا حدود، والإعاقة لم تقف يوماً عائقاً أمامي عن مواصلة العطاء، ومساعدة أجيالٍ من الطلبة على تحدي الإعاقة البصرية، ومواصلة مشوارهم في التحصيل العلمي، فلكل منا رسالته في خدمة هذا المجتمع .

اقرأ ايضا

التعليقات