الشارقة | محاكمة «عربي» سبّ زوجته بعبارات مسيئة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-08 في 12:16 م /
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نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنح بالشارقة، قضية متهم فيها شخص “عربي” بسب زوجته بعبارات خادشة للحياء ومسيئة للسمعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف سبتمبر الماضي، عندما أقدم الزوج على سب زوجته بعد مشادات كلامية وقعت بينهما، تخللها اعتداء الزوج على الزوجة، إذ قام الزوج بسبّها بعبارات فيها خدش للشرف، ما دفعها لتقديم شكوى ورفع دعوة قضائية ضده، كونه يسبّها باستمرار لمحاسبته قانونياً.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، بأن قام بسب وتحقير زوجته بعبارات مسيئة للسمعة وخادشة للشرف، فأنكرها، وطلب فرصة للتحدث إلى زوجته لإصلاح الأمور بينهما.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 أكتوبر الجاري، مع إعطاء الزوج فرصة لمحاولة الصلح، واستدعاء الشاكية في الجلسة المقبلة لمواجهتها بالمتهم وسماع أقوالها.

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