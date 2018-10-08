الإصابة تحرم فقير من المشاركة في المباراتين المقبلتين لفرنسا

بواسطة / بتاريخ 2018-10-08 في 12:16 م /
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سيغيب قائد ومهاجم ليون نبيل فقير عن المباراتين المقبلتين للمنتخب الفرنسي بطل العالم وذلك بسبب التواء في كاحله تعرض له الأحد ضد باريس سان جيرمان في الدوري المحلي لكرة القدم بحسب ما أعلن مدربه برونو جينيسيو.

وكشف جينيسيو مساء الأحد بعد الخسارة المذلة أمام سان جيرمان بخماسية نظيفة أن “هناك التواء في الكاحل، سيذهب غدا (الإثنين) الى كليرفونتين لرؤية طبيب المنتخب الفرنسي”.. من أجل الوقوف على حجم الاصابة مؤكدا “سيغيب لا محالة” عن المباراتين المقررتين الخميس ضد أيسلندا وديا والثلاثاء المقبل ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وخرج فقير منذ الدقيقة السادسة من مباراة الأحد على ملعب “بارك دي برينس” بعد احتكاك بقائد ومدافع سان جيرمان البرازيلي تياغو سيلفا منذ الدقيقة الثانية وهو حاول مواصلة اللعب لكنه اضطر بعدها بدقائق إلى الخروج.

وكان المنتخب الفرنسي المتوج في يوليو بلقبه العالمي الثاني على حساب كرواتيا (4-2) استهل مشواره في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بالتعادل مع ألمانيا دون أهداف في ميونيخ ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول ثم تغلب على هولندا 2-1.

وسيلتقي “الديوك” مع أيسلندا في غانغان قبل استضافة الألمان على “ستاد دو فرانس” في سان دوني.

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