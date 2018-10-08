حديقة دبي المتوهجة تفتح أبوابها

تعود حديقة دبي المتوهجة في حديقة زعبيل في موسمها الرابع بحلة جديدة من خلال إضافة الحديقة الفنية والتي تم إعدادها عن طريق إعادة تدوير نحو 500,000 من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق بالإضافة إلى 1000 قرص مدمج، واستغرق بناؤها 60 يوماً على يد 200 من أبرز الفنانين المحترفين في هذا المجال من مختلف أقطار العالم، ويتم في الحديقة الفنية الجديدة عرض مجموعة من المعروضات الفنية الجذابة بأشكال.

وقال محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ببلدية دبي: ” تعتبر دبي منارةً للاقتصاد في المنطقة كما يشهد قطاع السياحة في المدينة نمواً كبيراً كل عام، وتمثل جاردن جلو تجسيدًا حقيقياً لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها”، و أكد على أن المشاريع الفريدة مثل دبي جاردن جلو تُعد نموذجاً متميزاً لتعاون بلدية دبي والقطاع الخاص من خلال مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، وذلك باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى والتي تتسم بعناصر الابتكار والابداع، حيث تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسياح.

وأشار المطيوعي إلى أن دبي جاردن جلو من خلال مواسمها الثلاثة الأخيرة استطاعت أن تكون كواحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي، وذلك من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف.

ويحمل الموضوع الرئيسي في الحديقة لهذا العام شعار “السفاري المتوهج” والذي يضفي إثارة حقيقية لأجواء الحديقة مع الحيوانات المتوهجة في كل مكان، وتشتمل المعالم في الحديقة على الغابة السعيدة والأرنب الكبير والشجرة السعيدة وغيرها من المعالم المبهرة بالإضافة إلى الأسماك الملونة والمنتشرة في جميع أنحاء الحديقة.

وتم تصميم أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة، والتي تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة، تم تنفيذها على يد 150 فنان موهوب من جميع أنحاء العالم وباستخدام ما يقارب 5000 طن من الثلج، حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية.

بالإضافة إلى متنزهات الفن والجليد والتوهج، سيتم في حديقة الديناصورات عرض أكثر من 100 ديناصور متحرك مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، كما تتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات فضلاً عن وجود متحف الديناصورات، والذي يضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات بالإضافة إلى عرض مرحلة انقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.

وقال عبد الرحمن فلكناز، المدير التنفيذي لشركة فلك القابضة: “إن دبي جاردن جلو هي نتيجة لرؤيتنا لتعزيز الاستدامة والمساهمة في إبراز جمال العالم لأجيالنا الشابة و تفخر دبي بكونها واحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التزام دبي بتقديم عروض ترفيهية مبتكرة تركز على الأسرة بشكل مستمر”.

ويبلغ رسم الدخول إلى دبي جاردن جلو 65 درهماً، بالإضافة إلى رسوم دخول منفصلة تبلغ 45 درهماً للتمتع بمتنزه الجليد، حيث سيتم توفير زوارق خاصة للزوّار لإبقائهم دافئين في درجة الحرارة المنخفضة في الداخل. وتقع دبي جاردن جلو في بوابة رقم 6 من حديقة زعبيل، وتفتح أبوابها في تمام الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12 عند منتصف الليل. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني إلى www.dubaigardenglow.com.

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