6 مباريات في ثالث جولات كأس الخليج العربي

تعود منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي، من جديد، بعد توقف طويل، بإقامة 6 مباريات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

وتفتتح الجولة، بلقاء عجمان والوحدة، غدًا الثلاثاء، على استاد راشد بن سعيد، ضمن المجموعة الأولى.

ويقدم عجمان، نتائج مميزة في الكأس، وحصد 4 نقاط من المباراتين السابقتين، بتعادله مع بني ياس 1-1، وبفوزه على اتحاد كلباء 4-1، ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته.

أما الوحدة، يدخل اللقاء، وفي رصيده 6 نقاط، ويتصدر الترتيب، بالفوز في مباراتي شباب الأهلي دبي والوصل.

فيما يلتقي الظفرة والإمارات، على استاد حمدان بن زايد، ضمن المجموعة الثانية، والاثنان لديهما نقطة واحدة، لكن الظفرة خاض مواجهة واحدة، ويحتل المركز الرابع، بعد تعادله في الجولة الثانية أمام الفجيرة 2-2.

أما الإمارات خاض مباراتين، وخسر من النصر في الجولة الأولى، وتعادل مع الجزيرة في الجولة الثانية، ويحتل المركز الخامس.

في حين، ستكون آخر مباريات الغد، بين الوصل وشباب الأهلي دبي، على استاد زعبيل، وتعادل الوصل في الجولة الأولى مع اتحاد كلباء، وتعرض لهزيمة 0-3 أمام الوحدة في الجولة الثانية، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

أما شباب الأهلي دبي، خاض مباراة واحدة، وخسرها بهدف نظيف أمام الوحدة، ويحتل الفريق، المركز السادس بدون نقاط.

وتفتتح مباريات الأربعاء المقبل، بمواجهة دبا الفجيرة واتحاد كلباء، على استاد الفجيرة، بينما يلتقي النصر مع الشارقة، على ملعب مكتوم بن راشد.

ويلتقي في قمة مباريات الجولة الثالثة، الجزيرة والعين، على استاد محمد بن زايد، ويحتل الجزيرة، المركز الثاني بالمجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.

أما العين، استهل مشواره في كأس الخليج العربي، بفوز كبير على الشارقة 4-1، قبل أن يتعثر ويخسر أمام النصر 1-2 في الجولة الثانية، وفي رصيد الفريق 3 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في الترتيب.

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