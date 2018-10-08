بعد 14 عاماً .. «خليجي» يعود لجنايات دبي بالجريمة ذاتها

رغم مرور 14 عاماً على جريمته الأولى وبلوغه سن 58 عاماً، عاد خليجي إلى محكمة الجنايات في دبي متهماً بذات الجريمة التي نجا منها في 2005 بكفالة، وتعهد بالامتناع عن تكرارها.

وتعود تفاصيل التهمة الجديدة، إلى تحرش المتهم بعربية تبلغ من العمر 25 عاماً في أحد المراكز التجارية بدبي.

وبينت تحقيقات النيابة العامة بدبي، أن “الفتاة اتجهت بصحبة عائلتها إلى المركز التجاري وأثناء سيرهم في منطقة المطاعم فوجئت بالمتهم يتحرش بها، ويلامس جسدها عمداً الأمر الذي أصابها بالصدمة”.

وبينت التحقيقات أن “الفتاة أبلغت شقيقها بما حدث وشرعت برفقته في ملاحقة ومتابعة المتهم إلى أن قبضا عليه قبل خروجه من المركز التجاري وسلماه للشرطة”.



وأظهرت التحقيقات أن المتهم تورط في قضية سابقة مماثلة في 2005 وقُبض عليه في أحد مهرجانات التسوق، حيث كان يتعمد الدخول إلى أماكن تجمع النساء والالتصاق بهن، ليُحبس، ثم يُفرج عنه بكفالة، بعد التعهد بالامتناع عن العودة إلى جريمته.

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