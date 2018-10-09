ممر ذكي خلال 10 ثوانٍ في مطارات دبي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن الإطلاق التجريبي لمشروع «الممر الذكي» غداً، والذي يعمل على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر المطارات خلال عشر ثوانٍ فقط دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر.

ويجري الاعتماد على استخدام بيانات المسافرين بأسلوب دقيق ومن خلال بصمة الوجه والعين وذلك في مبنى مطار دبي الدولي رقم ثلاثة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري إن الممر الذكي الأول من نوعه في العالم ويستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتوفير رحلة سلسة للمسافرين بشكل كامل في عملية سير المسافرين عند استخدام الممرات الذكية.

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