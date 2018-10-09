فينجر مطلوب في بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية رحيل آرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، إلى ألمانيا، لخوض تجربة جديدة في البوندسليجا.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن فينجر بات من المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونخ، بعد تدهور نتائجه في الدوري الألماني، على يد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وتراجع بايرن ميونخ، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة.

وأوضحت الصحيفة، أن بايرن ميونخ يبحث عن بديل مميز لمدربه الكرواتي، الذي قاد الفريق إلى نتائج سلبية في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ، تفكر في استقدام زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد.

كما ذكرت تقارير صحفية، أن لوران بلان، المدرب السابق لباريس سان جيرمان، من الأسماء المرشحة لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ.

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