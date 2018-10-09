تطبيق انستقرام يدعم الآن الحماية بالمصادقة الثنائية من تطبيقات خارجية

يمكن تعريف خاصية المصادقة الثنائية بأنها إحدى ميزات الأمان التي تساعدك في حماية حسابك، حيث سيتم مُطالبتك بإدخال رمز تسجيل الدخول أو المطالبة بتأكيد دخولك في كل مرة تصل فيها إلى حسابك من جهاز جديد، لتكون هذه الخاصية معيارًا ذهبيًا للأمان وللعديد من الأسباب، منها لو خمّن شخص ما كلمة المرور الخاصة بك أو تم تسريبها كجزء من الاختراق، فلن يتمكن أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك دون الوصول الفعلي إلى العامل الثاني.

الآن وفي إضافة منتظرة من على تطبيق انستقرام، أصبح يدعم التطبيق أخيرًا استخدام تطبيق مصادق لجهة خارجية بهدف التسجيل الدخول الى الحسابات، ومع هذه الإضافة، أشارت الشركة: “إن هذا الشكل الجديد من المُصادقة الثنائية، تجعل من الأسهل والأكثر أمانًا على المستخدم في تسجيل الدخول الآمن إلى التطبيق”.

وطبعًا مع هذا الدعم سيتم منح المستخدم مزيدًا من الخيارات التي يمكنه من خلالها تأمين حسابه بعامل ثانٍ، وهي من خلال تطبيق مصادق، مما يضمن للمستخدمين الذين ليس لديهم رقم هاتف من إمكانية تمكين المصادقة الثنائية، حيث سابقًا كان انستقرام يطلب منك وبشكل مُسبق إرسال رقم الهاتف لتلقي رمز من ستة أرقام عبر رسالة نصية، اما الآن سيتم إنشاء رموز تسجيل الدخول عبر تطبيق خارجي.

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