شاهد بالصور | حظائر القطارات القديمة في شيكاغو

شهدت حظائر القطارات في مدينة شيكاغو الأمريكية، جميع مراحل تطور قطارات السكك الحديد، بداية من القطارات البخارية وحتى القطارات الحديثة.

ورصدت صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، صور ألتقطها جاك ديلانو، لحظائر القطارات في شيكاغو ضمن عمله في برنامج حكومي يستهدف التقاط صور للكثير من الجوانب الحياتية في الولايات المتحدة، خلال أربعينات القرن المنصرم.

وتوضح الصحيفة أن ديلانو سافر حول أمريكا ضمن عمله لالتقاط صور للناس والأماكن، ضمن هدف “تعريف أمريكا للأمريكيين”.

غير أنه في عام 1942، وصل جاك ديلانو إلى حظيرة القطارات في شيكاغو، وعمل على مدار عامين على توثيق محاور الشحن المشغولة بالقطارات، والعدد الذي لا يحصى للعاملين الذين يعملون على مدار 24 ساعة لإبقاء شبكة القطارات تعمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه الصور التي أعادت نشرتها والمحفوظة في مكتبة الكونجرس الأمريكي، أعيد معالجة ألوانها لتعكس تفاصيل الحظائر والمحطات بشكل أدق في هذه الحقبة.

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