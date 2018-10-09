تعميم بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة عند الضباب

أوضح طارق أحمد العبيدلي مدير عمليات المواصلات المدرسية في مؤسسة “مواصلات الإمارات” أنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أصدرت مواصلات الإمارات مع بداية الشهر الجاري تعميماً بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات، حيث ينص التعميم على إيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكوّن الضباب وغيرها من تقلبات الطقس، وذلك حرصاً منها على ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقي حافلات النقل المدرسي؛ أفاد العبيدلي بأنه تم توجيههم بإيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أياً من تقلبات الطقس في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة.

وأضاف العبيدلي أن التعميم يشمل كذلك قيام سائقي النقل المدرسي والمشرفات على تنبيه الطلبة بالالتزام بالجلوس على المقاعد وعدم السماح لهم للخروج من الحافلة لضمان سلامتهم في حالات الضباب، علاوة على إبلاغ المسؤول المباشر في إدارة محطة المواصلات المدرسية بأي تأخير لوصول الحافلة عن الوقت المحدد أو أي حالات طارئة أخرى، لتقوم بدورها بإخطار إدارات المدارس بالحافلات التي ستتأخر بسبب المناطق المتأثرة بتقلبات الطقس، مشيراً أنه وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم، تعمل الوزارة على التعميم على جميع إدارات المدارس وإبلاغ أولياء الأمور بالإجراءات المتخذة من قبل مواصلات الامارات، وذلك فيما يخص حركة الحافلات وتأخرها في الوصول للطلاب او للمدارس في فترة الضباب وتقلبات الطقس، كما يتم الإشارة من خلال التعميم على إدارات المدارس لمراعاة حالات التأخير الصباحي خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة وإنسيابية الحركة في الطرقات.

ونوّه العبيدلي، بأنه تم توجيه سائقي الحافلات المدرسية كذلك على ضرورة التأكد من الحالة الفنية وسلامة الحافلة المدرسية وجاهزيتها للتشغيل بشكل يومي، والتأكد من سلامة الإطارات والكوابح، وفحص المسّاحات الأمامية والخلفية للحافلة المدرسية، إضافة إلى التأكد من عمل جميع أضواء الحافلة.

ودعا مدير عمليات المواصلات المدرسية إلى ضرورة التزام مستخدمي الطريق من سائقي المركبات بتوخي الحذر عند الإقتراب من الحافلات المدرسية، والالتزام بالتوقف في حال مشاهدة الأضواء التنبيهية وإشارة قف للحافلة المدرسية وعدم تجاوزها، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة.

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