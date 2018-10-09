“قضاء أبوظبي” تطلق منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية عبر الأكشاك الذكية والموقع الإلكتروني

أطلق سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية عبر الأكشاك الذكية والموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن إطلاق منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية يأتي في إطار خطة التحول الرقمي في دائرة القضاء، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً، بما يضمن مواكبة التطورات والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 .

وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد وتحقق سرعة الإنجاز ، بما يدعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية .

وأفاد المستشار العبري، بتوفير 3 أكشاك ذكية لتقديم خدمة الاستعلام عن القضايا الجزائية في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، إلى جانب إمكانية الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق رقم البلاغ الجزائي أو رقم بلاغ الشرطة، بشكل سريع وآني عبر اللغتين العربية والانجليزية، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المتعاملين لإتمام عملية الاستعلام بشكل مباشر ومن دون الحاجة إلى الانتظار، في حين سيتم توفير خدمة إنشاء حساب التسجيل للدخول الذكي للحصول على الخدمات الحكومية، للراغبين في سداد الغرامات المترتبة على الأحكام الصادرة بحقهم ودفعها إلكترونياً .

ومن جهته أكد المستشار علي محمد البلوشي، أن إطلاق منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية عبر الأكشاك الذكية والموقع الإلكتروني، يعد خطوة رائدة لتسهيل إنجاز الخدمة من قبل المراجعين مباشرة، من خلال إتاحة الاستعلام عن بعد من دون الحاجة إلى مراجعة النيابات، وذلك ضمن جهود تطوير الأداء ومواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لضمان الحصول على الخدمات بشكل ميسر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل النيابي على جميع المستويات.

وجاء إطلاق المنصة بحضور المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد سعد الشقفة ، رئيس محكمة استئناف أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات ، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية ، ويوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين.

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