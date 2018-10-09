حسن سهيل : قائمة المنتخب تضم نخبة مميزة من اللاعبين

أشاد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة بالعمل الذي يقوم به أعضاء الجهاز الإداري والفني للأبيض في معسكر برشلونة من خلال تهيئة العوامل التي تساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم بكل حيوية ونشاط وجدية ، مشيراً إلى أن كافة الأمور تسير على ما يرام والأجواء إيجابية سواء في الحصص التدريبية أو في مقر الإقامة وأن الجميع يعمل ويؤدي دوره على أكمل وجه .

وقال سهيل الذي يرافق البعثة في معسكر برشلونة إلى أن قائمة المنتخب الحالية تضم نخبة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا قدراتهم خلال الفترة الماضية وظهروا بشكل لافت سواء العناصر التي شاركت في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تُوج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا مؤخراً أو بقية العناصر التي تميزت في مسابقة دوري الخليج العربي بالإضافة إلى العناصر الحاضرة في صفوف المنتخب خلال المعسكرات الأخيرة .

وأضاف أن وجود عناصر مميزة وفي أكثر من مركز سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لعملية الاختيار وسيسهم في رفع المستوى الفني اللاعبين ,خاصة وأن المنافسة ستكون حامية فيما بينهم ، حيث سيحرص كل عنصر لحجز مقعده في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة .

وأوضح سهيل أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية سابقاً إلى أن المباراتين الدوليتين الوديتين بمعسكر برشلونة أمام هندوراس وفنزويلا تحققان الفائدة للمنتخب ,خاصة وأن المنتخبين يعدان من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم وهو الأمر الذي يدركه الجهاز الفني الذي يحرص على تجهيز اللاعبين من أجل تقديم مستوى أفضل من الذي ظهر عليه الأبيض في المباريات الماضية وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وتطمئن الشارع الرياضي على تحضيرات المنتخب .

وأشاد سهيل بدعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة مروان بن غليطة للمنتخبات الوطنية كافة , مؤكدا أن لجنة المنتخبات برئاسة سعادة عبدالله ناصر الجنيبي تحرص على تقديم كل الدعم للمنتخب الأول وبقية المنتخبات التي تستعد حالياً للاستحقاقات المقبلة سواء منتخب الشباب الموجود في معسكر كوالالمبور استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بجاكرتا والمنتخب الأولمبي في تجمعه الداخلي بدبي استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى طوكيو 2020 ومنتخب الشباب ( ب ) والناشئين وكذلك منتخب الشاطئية الذي يستعد كذلك لبطولة القارات ، متمنياً أن تحقق كل هذه المنتخبات النتائج المرجوه وتضيف انجازات جديدة للكرة الإماراتية.

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