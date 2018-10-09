توقيع اتفاقية لتشييد 8 محطات توزيع بترول في جزيرة الريم

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتـفـاقــيـة تـعــاون مع كــل مـــن شركة أدنوك للتوزيع، وشركة بنيه للمشاريع، وشركة الدار العقارية، وشركة ريم للتطوير، وشركة الطموح للاستثمارات، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع تشييد ثمان محطات لتوزيع البترول والتي تتضمن محطتين بحريتين في جزيرة الريم.

قام بتوقيع الاتفاقية عن الدائرة سعادة مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ووقعها سعادة سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع؛ والسيد طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنيه للمشاريع، والسيد فهد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، والسيد نديم أسعد قسيس مدير عام شركة ريم للتطوير، والسيد غانم مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة الطموح للاستثمارات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق رغبة الأطراف الموقعة في التعاون المشترك والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل منها، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها بشكل فعال، وبما يكفل تطوير بنية تحتية متكاملة ضمن مناطق حضرية مستدامة ومتكاملة تفي باحتياجات المجتمع وتحقق جودة الحياة وتستجيب لاحتياجات التطور المتسارعة والنمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

كما يندرج توقيع هذه الاتفاقية ضمن إطار تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص للعمل ضمن منظومة واحدة لتحقيق رؤية أبوظبي، وتحقيق أهداف خطة أبوظبي الاستراتيجية، والتي يشكل هدف بناء وتوفير بنية تحتية عصرية في كافة أنحاء الإمارة واحدًا من بين أهم المستهدفات التي تسعى كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاقية إلى تحقيقها بما يستجيب لطموحات القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي.

وتتولى الدائرة بموجب هذه الاتفاقية واستنادا إلى تكليفها من لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي توفير ثمان (8) قطع أرضية لشركة أدنوك للتوزيع على مستوى جزيرة الريم لاستغلالها في تشييد محطات بترول برية وبحرية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات المعمول بها لدى شركة أدنوك للتوزيع وبالتنسيق مع المطورين والجهات المعنيّة.

وقد أكد سعادة مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على هامش توقيع هذه الاتفاقية على أن الدائرة ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية تجسيدا لخطة التطوير الشاملة لإمارة أبوظبي وضواحيها، وفي إطار حرص الدائرة واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع أنحاء الإمارة؛ وتوفير خدمات تواكب التطور المستمر الذي تشهده إمارة أبوظبي والنمو السكاني المتصاعد والتوسع الملحوظ في حجم الحركة الاقتصادية والتجارية.

ونوه سعادته إلى أن تنفيذ هذه مشاريع بناء هذه المحطات وفقًا لأعلى المقاييس والمعايير العالمية، يؤكد حرص الدائرة على الارتقاء المستمر بمستوى جودة الحياة في أبوظبي وتنفيذ منظومة المشاريع الهادفة إلى تطوير مكونات البنية التحتية بالشكل الذي يحقق تطلعات جميع أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل قال سعادة سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: ” نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع ونتطلع إلى نجاحه في المستقبل. ينصب تركيز أدنوك للتوزيع على تعزيز تجربة عملائنا وتحويل أعمالنا إلى نموذج يوفر للعملاء الخيارات والراحة والخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية، وينعكس التزامنا بتحقيق هذه القيمة في شبكة محطاتنا من خلال استثماراتنا في قطاع الذكاء الاصطناعي مثل الشرائح الذكية بالإضافة إلى تعزيز تجربة البيع بالتجزئة من خلال سلسلة الواحة وغيرها من العلامات التجارية العالمية”.

ومن جانبه قال فهد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية وفي هذا الصدد على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية التعاون بأن إضافة هذه المرافق ستعود بالفائدة على السكان والعاملين ضمن المخطط الرئيس للمجمع في جزيرة الريم. وأشار إلى أن الدار تمتلك عقارات سكنية وتجارية في الجزيرة بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع سكنية قيد الإنشاء والتنفيذ. وأعرب عن سعادته بالعمل مع شركاء الدار العقارية في العاصمة أبوظبي من أجل تعزيز مكانة جزيرة الريم وترسيخها واحدة من أهم الوجهات الاستثنائية والفريدة من نوعها في المنطقة.

وأكد كذلك السيد طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنيه للمشاريع أن جزيرة الريم تشهد زيادة مستمرة في عدد السكان مع استمرار النمو العمراني واستكمال المباني السكنية، وكذلك مع إطلاق مشاريع جديدة تتطلب المزيد من المرافق المجتمعية والخدمات بما فيها محطات خدمة شركة أدنوك للتوزيع مما يعطي أهمية خاصة لاتفاقية التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.

كما أوضح السيد نديم أسعد قسيس مدير عام شركة ريم للتطوير على هامش التوقيع على الاتفاقية أن شركة ريم للتطوير وباعتبارها كأحد المطورين الرئيسيين في جزيرة الريم، تثمن مبادرة شركة أدنوك للتوزيع لتوسيع شبكة محطاتها المتطورة لتشمل مشروع تطوير نجمة أبو ظبي وجزيرة الريم على نطاق أوسع. ويسر الشركة الدخول في هذه الاتفاقية التي تعد مؤشراً إضافياً لمجموعة واسعة من الخدمات والمرافق المجتمعية التي سيتم توفيرها لسكان وزائري جزيرة الريم.

وأفاد السيد غانم مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة الطموح للاستثمارات بأن جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية اليوم ستعمل على تعزيز روابط تعاونها للعمل من أجل تحقيق أهداف خطة أبوظبي، التي يندرج فيها تشييد البنى التحتية والمرافق المجتمعية لدعم احتياجات السكان في جزيرة الريم.

وأضاف السيد غانم قائلاً: “لقد قامت شركة الطموح للاستثمارات بتخصيص أراضي لشركة أدنوك للتوزيع ضمن المخطط العام في جزيرة الريم لاستغلالها لتشييد محطات البترول والغاز الطبيعي وشبكاتها وفقاً للمعايير المعمول بها لدى شركة أدنوك للتوزيع لخدمة ودعم التطوير العمراني والنمو السكاني في الجزيرة.”

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