سوني تقاضي أمريكي لكسره حماية أجهزة PS4 !

من المتعارف أن أجهزة PS4 ذات شعبية كبيرة ولتجربة أي لعبة جديدة، عليك شراءها لتنال الفرصة لاختبارها، حيث تعتبر الألعاب دخل أساسي تسعى سوني للمحافظة عليه بالإضافة لبيع الوحدات ضمن سلسلة متكاملة، لكن يلجأ البعض لعمليات تحايل وكسر حماية الجهاز للتمتع بالألعاب بشكل مجاني، وفي سبيل صد الشركة لتلك المحاولات ووضع رادع للأفعال المماثلة، قامت سوني بمقاضاة رجل من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لقيامه بكسر حماية وحدات PS4 وبيعها.

وقاضت سوني غريمها الأمريكي اريك سكيلز كونه قام ببيع أجهزة PS4 مكسورة الحماية على موقع e-Bay بالإضافة لموقعه الخاص، وذلك لانتهاكه حقوق النشر وقانون الألفية الرقمية الخاص بحقوق الملكية للشركة وذلك يكسره الحماية والتحايل لتشغيل الألعاب على أجهزة البلاستيشن مجاناً مثل لعبة ww2 وCall of Duty وGod of War والتي تعتبر من أشهر الألعاب.

ولإثبات الجرم على سكيلز قامت سوني بشراء جهازين PS4 مكسوري الحماية بنفسها، كما أشارت الشركة إلى كون شرح المتهم تضمن تعليمات مطبوعة تفيد بكيفية تثبيت نسخ الألعاب غير القانونية والتمتع بها بشكل مجاني.

وربما تلجأ شركة سوني لطلب مبلغ كبير بجانب المطالبة بتعويض الأضرار التي ألحقت بها من وراء هذه العملية، وذلك لوضع حد رادع لكل لأي عمليات مماثلة مستقبلاً كون هذه المرة الأولى التي تسجيل فيها عملية قرصنة أو كسر حماية لجهاز PS4 منذ انطلاقة من 5 سنوات.

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