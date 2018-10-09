دراسة: الأطفال يستمدون ذكاءهم من أمهاتهم فقط

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخراً إن الأطفال يحصلون على موروثات الذكاء من أمهاتهم وليس من آبائهم.

وأظهرت الدراسة أن كروموزوم يرمز له بحرف X هو المسؤول عن الذكاء لدى الإنسان، وأن النساء يمتلكن اثنين من هذه الكروموزومات مقابل واحد فقد لدى الرجال، وهذا يعني أن احتمال انتقال الذكاء من الأم لأطفالها يعادل ضعفي احتمال انتقال الذكاء من الأب.

وكشفت الدراسة التي أجراها مجلس البحوث الطبية في مدينة “غلاسغو” الاسكتلندية ، أن ذكاء الأطفال يأتي معظمه من أمهاتهم.

وقال الباحثون أنهم بعد أن قاموا بإجراء اختبارات ذكاء للعديد من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 22 عاماً، آخذين بالاعتبار عوامل مختلفة تؤثر على الذكاء مثل التعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وجدوا أن أفضل مؤشر للتنبؤ بذكاء الأبناء هو اختبار مستوى ذكاء أمهاتهم.

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