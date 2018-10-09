شاهد بالصور | كريبو .. القرية التي تحولت إلى فندق في الألب

جراء تراجع سكان بلدية كوريبو المتشكلة فوق جبال الآلب السويسرية الجميلة، يعمل عمدة هذه البلدية على استغلال موقعها المتميز والجمال الطبيعي المحيط بها من أجل تحويلها إلى فندق كبير.

يوضح موقع “أميوزينج بلانت” المهتم بالتصوير أن كوريبو الواقعة وسط الجبال الخضراء تتعدى كونها قرية، فهذه البلدة ذات حكم ذاتي، لديها طبيعتها الخاصة، إضافة إلى عمدة لمجلس إدارة يتكون من 3 مواطنين، يحكمون فقط 12 ساكن فيها.

يتابع الموقع بالقول أنه نتيجة للانخفاض المتزايد لعدد سكانها خلال العامين الماضيين أصبحت البلدية شبه خالية.

يشير الموقع إلى أنه حينما أصبحت هذه البلدة مستقلة في منتصف القرن التاسع عشر، كان عدد سكانها يبلغ 300 مواطن، ولكن مثل العديد من البلديات والقرى في جبال الآلب، شهدت كوريبو عمليات نزوح خلال العقود الأخيرة، بسبب الأجيال الجديدة التي تفضل الإقامة في المدن من أجل العمل والتعليم والحياة الأكثر رفاهية.

أما الباقون في القرية فمتوسط أعمارهم 75 سنة، وبالتالي فإن أهلها يخشون أن تصبح خاوية من سكانها خلال أوقات قريبة.

ومن أجل منع كوريبو من أن تصبح مدينة أشباح، أطلقت منظمة غير ربحية تحت عنوان “مؤسسة كوريبو 1975″، خطة لتحويل القرية إلى منتجع سياحي.

تضم كوريبو 60 منزلا خاويا، مبنية من جرانيت التيسينو والأسقف الحجرية، والأرضيات الخشبية، بعض هذه المنازل لم تلمس منذ أكثر من 60 عاما.

تهدف الفكرة إلى تحويل هذه المنازل إلى أكواخ وغرف لاستقبال السياح، كما سيصبح مطعم البلدة، مكان للاستقبال، ويصبح الميدان الرئيسي فيها، ردهة للتنقل بين هذه الأكواخ.

وبالفعل افتتح جزء من القرية كفندق بداية من يوليو 2019، ومن المقرر أن تتحول البلدة بالكامل إلى فندق مع مجيء 2020.

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