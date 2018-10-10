رياضيون: صبر الشارع الرياضي على المنتخب لن يستمر طويلاً

توقّع رياضيون من بينهم الدكتور سليم الشامسي ومحمد مطر غراب وخالد عبيد أن تكون المباراتان الوديتان المرتقبتان غداً و16 الجاري، للمنتخب الوطني أمام كل من هندوراس وفنزويلا، حاسمتين في تحديد مصير المدرب الإيطالي لـ«الأبيض» ألبيرتو زاكيروني، قائلين إن المدرب مطالب بضرورة تصحيح مسار المنتخب قبل ظهوره المرتقب في كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

وقالوا إنه في حال استمرت حال المنتخب على ما هي عليه حالياً، فإن ذلك لن يكون في صالح الأبيض الذي يضع نصب عينيه المنافسة على اللقب القاري ، خاصة أن أداءه لم يكن مقنع خلال الفترة السابقة التي غاب فيها المستوى المعتاد من المنتخب هجوماً ودفاعاً، حيث ظهر بشكل باهت، وخسر مؤخرا أمام ترينداد المتواضع بهدفين، وفاز في آخر مباراة على لاوس المغمور.

وأضاف الرياضيون: «صبر الشارع الرياضي على المنتخب لن يستمر طويلاً، ومن الطبيعي أن تكون هناك حالة غضب واستياء من قبل الجمهور على المنتخب بسبب النتائج السلبية التي حدثت في الفترة الأخيرة، وفي حال استمرارها يجب على اتحاد الكرة اتخاذ قرار حاسم بتغيير الجهاز الفني دون أي تردد .

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