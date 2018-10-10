فينالدوم: ليفربول سيتوج بالألقاب نهاية الموسم في هذه الحالة

هل يرغب ليفربول في تحقيق الألقاب؟ يجيب جيني فينالدوم لاعب وسط الريدز على السؤال بقوله إن الفريق يتعين عليه إدارة الموسم بشكل جيد حتى نهايته.

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي وتشيلسي برصيد 20 نقطة بعد مرور 8 جولات.

وقال فينالدوم لموقع ناديه عن فترة المباريات المضغوطة التي خاضها الفريق: “كانت فترة مكثفة للغاية. كنا نعلم بالفعل أن هذا سيحدث. حاولنا التحضر لهذه الفترة قدر الإمكان”.

وأضاف “في هذه الفترات يجب عليك أن تكون مليئاً بالثقة والإيجابية”.

واستطرد فينالدوم “نحن نعرف بالفعل ما علينا القيام به إذا أردنا الفوز بالألقاب”.

وواصل “هي بداية جيدة للموسم، لكن يجب أن نتأكد من إدارة الموسم بطريقة جيدة حتى نهايته”.

وتطرق فينالدوم للحديث عن مواجهة مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مضيفاً: “كانت مباراة صعبة. كانت مباراة بين فريقين يحترمان بعضهما البعض. لم تكن هناك العديد من الفرص خلال المباراة”.

وأتم الدولي الهولندي “كنا محظوظين لإهدارهم ركلة الجزاء. بشكل عام التعادل نتيجة مستحقة”.

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