دراسة: سوء النوم يقلل من مستويات هرمون الذكورة

النوم فعل نرغب جميعا فيه، لكن هناك دراسات وأبحاث جديدة تظهر أنه يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الرجال، إذ أن سوء وقلة النوم لهما علاقة مباشرة بقلة مستويات هرمون التستوستيرون.

وبحسب دراسة أجريت بمشاركة ما يقرب من 2300 رجل، في جامعة “ميامي” الأمريكية، فبعد زيادة الوزن، يعتبر النوم أهم عامل يؤثر على مستوى الهرمون الذي يعتبر مفتاحا للخصوبة والوظيفة الجنسية والطاقة والصحة العقلية عند الرجال، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويرى الباحثون، الذين أجروا الدراسة، أن هناك دائما سبب لضعف النوم لدى الرجال، سواء بسبب المجهود اليومي أو بسبب توقف التنفس أثناء النوم.

وأضافوا، “نحن نحاول تقديم النصح للتخلص من هذه الأمور، والهدف التالي بالنسبة لنا هو معرفة ما إذا كان الناس يلتزمون بما نقدمه لهم من نصائح وما الذي قد يحدث للأفراد الذين لا يلتزمون بالنصائح”.

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