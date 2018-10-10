شاهد بالصور | جمع زهور الزنبق الأحمر المائي في بنجلاديش

مع بدء موسم الخريف، تغطى مساحات مائية شاسعة بمدينة باريسال والقرى المحيطة بها، في بنجلاديشس، باللون الأحمر المذهل، لزهور الزنبق المائي التي تعطي المنطقة منظرا خلابا.

وبحسب موقع “بانك تايم” البنجالي، فإن مدينة باريسال والقرى المحيطة تضم قناة تحمل اسم “الزنبق المائي”، والتي تشتهر بزهور الزنبق الأحمر المائي الذي ينمو فوق المياه، وتشكل خلال موسم الخريف مصدر دخل لجزء هام من سكان المنطقة، فمع هذا الموسم ينزل جزء كبير من السكان بأطفالهم على قوارب صغيرة لجمع هذه الزهور وبيعها.

كما يزرع المواطنون الذين تنتشر أراضيهم على حافة القناة هذه الزهور أيضا، فوفقا لموقع “بانك تايم”، فإن 70% من أهالي القرى في هذه المنطقة يعملون في مجال زراعة وجمع زهور الزنبق الأحمر.

يشير هذا الموقع أن أكثر من 10 آلاف فدان يزرع بهذه الزهور كل عام، كما يحب أهالي هذه المنطقة

يبين الموقع أن زهور الزنبق تنمو فوق مجاري المياه من برك وبحيرات وقنوات حول بنجلاديش، وهو نبات يستخدمه البنجاليين في الطعام وصناعة أطباق لذيذة، إضافة إلى كونه ذات فوائد طبية لعلاج العديد من الأمراض منها الديدان البطنية وبعض أمراض الدم والبول والكبد والسكر، إضافة إلى أمراض الجلد.

اقرأ ايضا

التعليقات