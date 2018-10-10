753 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 98 مليون في “رقة البطين”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 753 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 108 مبايعة بقيمة 290 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضى بقيمة 156 مليون درهم و 93 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 134 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم فى منطقة رقه البطين تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى رقه البطين بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 463 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 412 مليون درهم و 54 رهونات فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 130 مليون درهم وأخرى فى منطقة نايف بقيمة 126 مليون درهم.

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