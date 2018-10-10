سيف بن زايد يدشن مشروع “حصنتك” لربط المنازل السكنية بالإنذار المبكر للحرائق

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في أبوظبي مشروع “حصنتك ” للمنازل السكنية.

واستمع سموه والحضور من اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني إلى شرح موجز عن المشروع هو عبارة عن منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل في دولة الإمارات.

وشاهد سموه فيديو يظهر مراحل المشروع منذ بداياته حين توقيع الاتفاقية مع مزود الخدمة.. كما شاهد سموه عرضا لنموذج محاكي لعمل المنظومة في نموذج بيت أعد خصيصا لحفل التدشين ثم التقط سموه صورا تذكارية مع فريق عمل المشروع.

حضر الحفل الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية وعدد من المدراء العامين بالوزارة والمدراء العامين لإدارات الدفاع المدني بالدولة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد كبير من المدراء التنفيذيين للشركات العقارية المطورة للمشاريع السكنية ومسؤولين حكوميين.

ويعمل مشروع “حصنتك ” على تقوية منظومات الإنذار بالحريق والطوارئ في دولة الإمارات عبر استخدام الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وهو أحد المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية ضمن خططها لتعزيز نظم الوقاية والسلامة في قطاع الدفاع المدني.

وجرى الإعلان عن تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي عقد بعد التدشين الرسمي للمشروع تحدث فيه العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني وعبد الله الأحمد نائب رئيس أول مبيعات القطاع الحكومي في “اتصالات”.

وقال اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الوزارة ومنذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وبمتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سارعت الخطى لتنفيذ التوجيهات التي دعت إلى ربط المنازل السكنية بغرف الدفاع المدني.

وأكد أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تعزيز جهودها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على منجزات الوطن وتعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها بصورة مبتكرة ومستحدثة حريصة على تطبيق وتبني أفضل المنظومات الخاصة بالحماية.

وأضاف قائد عام الدفاع المدني أن الوزارة تدارست أفضل السبل لتحقيق الفائدة القصوى وتبني أفضل الحلول التقنية حيث اعتمد سمو وزير الداخلية الحلول المقدمة من الخبراء والتقنيين في وزارة الداخلية وتم توقيع اتفاقيات مع أفضل الشركات الوطنية العاملة في مجالات الاتصال والربط التقني للبدء الفوري بالمشاريع فكان إطلاق مشروع “حصنتك” بشقيه للمباني والابراج والمنشآت التجارية و”حصنتك للمنازل السكنية ” الذي تم تدشينه اليوم.

وأوضح أن الوزارة ومختصيها قاموا بدراسة المتطلبات الفنية والقانونية واللوجستية لتطبيق منظومة ريادية مستدامة تتوافق مع الاشتراطات وكودات البناء والسلامة العامة وتحقق الغاية التي أنشئت من اجلها وعملت الوزارة بشكل متواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين وبعد استكمال التشريعات والإجراءات القانونية والفنية بتحويل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الى مشروع تقني وذكي يخدم جميع ملاك المنازل.

وأشار بأنه من اليوم سيتم البدء الفعلي بربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني على مستوى الدولة وفق منظومة ذكية ترتبط فيها كاشفات الدخان في البيوت مع غرف العمليات للدفاع المدني بحيث يتم الإبلاغ الذاتي بعد إعطاء التنبيهات اللازمة للقاطنين بالمنازل السكنية.

وقال اللواء المرزوقي أن “حصنتك” أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة لمتابعة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسلامة العامة وهو جهد نوعي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى دعم رؤية الإمارات 2021 في جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمنا وسلامة وسيتم من خلاله تركيب أحدث أنواع معدات أجهزة المتابعة وربطها بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المنازل لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي في غضون ثوان معدودة حيث يقوم فريق من المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار وإبلاغ غرفة العمليات بصورة تلقائية .

وأشار قائد الدفاع المدني إلى أن مشروع “حصنتك” يعد سبقا عالميا لدولة الإمارات في مجال ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني ويشكل إنجازا كبيرا في إطار الجهود الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والجهوزية لحالات الطوارئ في جميع إمارات الدولة وسيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق أفضل معدلات زمن الاستجابة ببلاغات الحرائق.

وقدم قائد الدفاع المدني الشكر للجمهور الكريم لحرصه وتعاونه ومشاركته الإيجابية بآرائه ومقترحاته والتي هي محل كل تقدير لدى القيادة العامة للدفاع المدني وتشكل تغذية راجعة يستفاد منها في التطوير والتحديث الدائمين في مسيرة العمل المؤسسي.

من جانبه قال المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات.. ” إنه لمن دواعي سرورنا اختيار اتصالات كشريك استراتيجي تقني لتنفيذ مشروع حصنتك للمنازل السكنية والذي يدعم استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2021 بأن تكون الدولة أحد أكثر بلدان العالم أمانا وسنعمل في اتصالات بجانب الإخوة في وزارة الداخلية على تقديم أعلى مستويات الحماية عبر الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية في مجال مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ الأمر الذي يساهم في تعزيز المستوى المعيشي في المجتمع الإماراتي عبر خدمات الحماية والسلامة المبتكرة التي تعمل على حماية الأفراد والممتلكات”.

وأضاف “تأتي هذه المبادرة تماشيا مع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات والتي تتضمن في أحد محاورها ربط مؤسسات الدولة بأحدث التقنيات العالمية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتسخير الأنظمة الذكية بما يخدم التوجهات الحكومية العليا لدولة الإمارات “.. مؤكدا جاهزية “اتصالات” لتقديم خدماتها الرقمية الذكية وتسخير إمكاناتها التقنية والبشرية بما يحقق تطلعات وخطوات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة.

يذكر أن نظام “حصنتك” لربط المنازل السكنية هو منظومة آلية للإنذار المبكر بالحريق توفرها وزارة الداخلية و”اتصالات” على مدار الـ24 ساعة وتعمل المنظومة باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة على حماية المنازل السكنية بالنظم الذكية لتوفير أعلى مستويات السلامة في كافة أرجاء الدولة مما سيؤدي الى التقليل من مخاطر الحرائق كما سيؤدي الى مجتمعات أكثر أمانا وسلامة.

وتقوم “اتصالات” بجميع العمليات الفنية لمشروع “حصنتك للمنازل السكنية” ويضم ذلك قيام فرقها الهندسية المتخصصة بإجراء المسوحات الميدانية اللازمة وتصميم الأنظمة وتوفير الأجهزة وتركيبها ومن ثم تجهيزها واختبار الأنظمة الآلية وحساسات الحريق والحرارة الملحقة بها وتشمل العناصر الأخرى للمنظومة عمليات الاستشعار عن بعد وإدارة أنظمة السلامة الحياتية وأجهزة الإنذار.

ويقوم نظام “حصنتك” في حالة الكشف عن حريق بإرسال إشارة آليا عبر حساسات للدخان والحريق سهلة التركيب الى أقرب غرفة تحكم للدفاع المدني وإطلاق صافرات الإنذار لإخلاء المنزل من سكانه وبالإمكان التقديم لهذه الخدمة عبر موقع وزارة الداخلية الخاص بحصنتكwww.hassantuk.moi.gov.ae او الاتصال على الرقم المجاني 80022220.

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