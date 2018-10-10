أخيراً ستتمكن من تغيير إسم حسابك على شبكة بلايستيشن

بعد سنين من المطالبات أخيراً أعلنت سوني بشكل رسمي أنها ستسمح بتغيير ID الحساب على شبكة بلايستيشن لملاك جهاز PS4 4 وذلك بدءاً من العام القادم 2019 حيث بدأت الشركة الان بتجربة الميزة عند بعض المستخدمين المشتركين في النسخة التجريبية.

وبحسب الاعلان الرسمي من سوني فإن تغيير الإسم للمرة الاولى سيكون مجاناً ولكن للحد من إساءة الإستخدام فإن التغيير سوف يكلف 10 دولار في كل مرة للمستخدمين العاديين و 5 دولار إذا كنت من المشتركين في PlayStation Plus.

سوني تقول انه بإمكانك وضع معرفك القديم بجانب معرفك الجديد حتى يتمكن اصدقائك من إيجادك لفترة مؤقتة مع التحذير بأنه لايمكنك العودة للإسم القديم بعد التغيير.

أيضاً اكدت سوني ان هذه الميزة ستدعم الكثير من الالعاب الشهيرة على PS4 ولكن احتياطاً سيكون هناك قائمة بجميع هذه الالعاب لتعود اليها قبل ان تقرر التغيير.

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