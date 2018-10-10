“إحصاء أبوظبي”: ارتفاع انتاج الكهرباء وانخفاض استهلاك المياه المحلاة

بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة بإمارة أبوظبي في عام 2017 حوالي 71 ألفاً و504 غيغا واط ساعة، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقارنة مع عام 2016 وذلك حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

ويشهد قطاع الكهرباء في أبوظبي تطوراً ملحوظاً في نسب الإنتاج بما يلبي الطلب المتزايد والتوسعيين العمراني والصناعي اللذين تشهدهما الإمارة كون القطاع يلعب دوراً أساسياً في خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتشير الإحصاءات إلى أن “كمية الكهرباء المتولدة في إطار الطاقة المتجددة بلغت 271.704 ميغا وات ساعة في عام 2017 الأمر الذي يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية”.

وبالانتقال إلى المياه، أظهرت الإحصاءات انخفاضا بنسبة 1.5% في معدلات استهلاك الفرد من المياه المحلاة في إمارة أبوظبي من 1.2 متر مكعب في اليوم في عام 2016 إلى 1 متر مكعب في اليوم عام 2017.

وبلغ إجمالي إنتاج كمية المياه المحلاة في عام 2017 بإمارة أبوظبي 1.112.3 مليون متر مكعب فيما بلغت كمية المستهلك منها 1.101.3 مليون متر مكعب.

واستحوذت مدينة أبوظبي على نسبة 61.3% من إجمالي استهلاك المياه المحلاة في الإمارة تلتها منطقة العين بنسبة 26.5% والظفرة بنسبة 12.2%.

وتحرص إمارة أبوظبي على توفير أعلى درجات الجودة في المياه المحلاة وذلك من خلال إجراء تحليل لعينات للتأكد من أن مواصفاتها مطابقة للمعايير الوطنية و الدولية، حيث بلغ عدد العينات التي تم تحليلها في عام 2017 قرابة 61 ألفاً و302 عينة جاء جميعها ضمن الحدود المسموح بها.

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