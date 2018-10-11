بن حريز : معدل الطلاق في دبي يقل عن 5 %

بواسطة / بتاريخ 2018-10-11 في 12:04 م /
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كشف حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن معدل الطلاق العام للمواطنين القاطنين في دبي، يقل عن 5%، بحسب آخر الإحصاءات.

وأوضح بن حريز أنه في السابق كان يتم احتساب نسبة الطلاق اعتماداً على عدد عقود الزواج المبرمة، الأمر الذي لم يكن يعطي مؤشرات صحيحة عن نسبة الطلاق في المجتمع، حيث يجب قياس النسبة عن مجمل حالات الزواج في الإمارة ولا يجوز احتسابها من نسبة العقود الجديدة المبرمة فقط.

وأضاف أن الهيئة حريصة على قياس مثل هذه المؤشرات لتتمكن على ضوئها من وضع الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز تماسك المجتمع.

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