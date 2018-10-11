بنوك ترفض طلبات عملاء بتقليص أقساط سدادهم الشهري

رفضت بنوك محلية عاملة في الدولة طلبات عملاء بشأن تقليص أقساط سدادهم الشهرية، مشترطة إثبات تعثرهم للموافقة على إعادة جدولة قروضهم.

وأبلغت البنوك، عبر أقسام التحصيل لديها، مقدمي طلبات لخفض دفعة السداد الشهري على قروضهم برفض طلباتهم، معللة ذلك بأنه لا مجال لإعادة جدولة القروض وتغيير قيمة الأقساط الشهرية المتفق عليها ما لم يكن العميل متوقفاً عن السداد.

وقال متعاملون إنهم لجؤوا لمطالبة البنوك بخفض قيمة أقساطهم الشهرية نتيجة ارتفاع المصاريف وحجم التزاماتهم العائلية، ورغبة منهم في إبداء حسن النية والحفاظ على سجلهم الائتماني سليماً، مشيرين إلى أن موظفي بنوك نصحوهم بشكل ودي بالتوقف عن السداد أولاً ومعاودة طلب إعادة الجدولة في وقت لاحق.

من جانبهم، أفاد مصرفيون بأن البنوك تحاول مساعدة العملاء على جدولة ديونهم لأن ذلك في مصلحتها، لكنها لا تستطيع التمييز بين الحالات التي يكون فيها العميل حسن النية والحالات التي يحاول فيها العميل الالتفاف على الأنظمة البنكية بطلبات لا أساس لها، ما يجبر البنوك على التعامل مع أغلب الحالات وفق الأنظمة الداخلية المحددة.

وأشار مستشار الصيرفة الإسلامية أمجد نصر إلى أن البنوك يجب أن تبدي المزيد من التساهل مع العملاء عند إبداء حسن نية ورغبتهم في الاستمرار بالسداد، خصوصاً عندما يطرأ تغير على دخلهم وأوضح أن النفقات يمكن أن ترتفع في ظل ثبات الدخل، ما يحتم على البنوك عدم دفع العميل باتجاه إعلان تعثره، لافتاً إلى أن البنوك يجب أن تضطلع بمسؤوليتها المجتمعية على اعتبار أن العميل جزء من المجتمع.

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