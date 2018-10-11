إدانة خليجي وتغريمه 300 ألف درهم لسبه «كشونة»

قضت محكمة جنح أبوظبي بإدانة خليجي من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي عن تهمة القذف والسب بحق المجني عليها والمعروفة بإسم ” كشونة” بإستخدام الموقع الإلكتروني ” الإنستغرام” وتغريمه 300 ألف درهم، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط، كما قضت بقبول الدعوى المدنية وبإلزامه بأداء 21 الف درهم كتعويض مدني مؤقت لـ ” كشونة” مع إلزامه بالرسوم .

وكانت محامية الشاكية المعروفة بإسم ” كشونة” قدمت لائحة إدعاء بالحق المدني ضد المشكو في حقه، كونه تعدى على المدعية بالحق المدني بالسب والقذف وقد ترتب على ذلك أن لحق بها أضراراً جسيمة مادية وأدبية، لا يمكن جبرها بالنظر لما أصابها في سمعتها وشرفها بإعتبارها إحدى الشخصيات المعروفة فباتت محل إزدراء ممن حولها بعد أن إنتشر مقطع الفيديو المتضمن سبها بشكل واسع على شبكات التواصل الإجتماعي فضلاً عن الأضرار المختلفة .

وكان المدعى عليه قام بنشر مقطع فيديو تعليقاً على مشاركة المدعية بالحق المدني كأول سيدة إمارتية تقود سيارة بدولة خليجية شقيقة مجاورة بمناسبة السماح للسيدات بقيادة المركبات، وقام فيه بسبها وقذفها بأبشع الألفاظ ووصفها بأبشع الأوصاف، ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش شرفها وحيائها وقام بنشره على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “الإنستغرام” .

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