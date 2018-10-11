الإثارة تتجدد في التصفيات المؤهلة لكأس رئيس الدولة

تنطلق مساء يوم غد الجمعة الجولة الثانية لتصفيات أدنية الدرجة الأولى المؤهلة إلى مسابقة كأس رئيس الدولة “حفظه الله” للموسم الرياضي 2018-2019 حيث يلتقي مصفوت التعاون لحساب المجموعة الثانية ويستضيف العروبة نادي حتا على ملعب استاد خليفة بن زايد، بينما سيلعب دبا الحصن وخورفكان والعربي مع الحمرية يوم بعد غدٍ “السبت”، في مباراتي الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى .

ويتصدر نادي دبا الحصن المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على الحمرية بهدفين مقابل هدف، يليه في الترتيب نادي مسافي، الذي تغلب على العربي بهدفٍ نظيف.

فيما تأتي صدارة المجموعة الثانية لصالح نادي العروبة وبثلاث نقاط بعد فوزه على الذيد بهدفين نظيفين، يليه في الترتيب حتا بنفس عدد النقاط ، ولكن يفصلهما فارق الأهداف، حيث أنهى حتا مباراة الأسبوع الأول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لمصفوت.

وتقام التصفيات بنظام المجموعتين، ومن دور واحد، يتأهل الفريق المتصدر لمجموعته مباشرة، للمشاركة في دور الستة عشر لمسابقة كأس رئيس الدولة حيثُ سيلعب الظفرة مع أول المجموعة الأولى، والإمارات مع أول المجموعة الثانية لتصفيات دوري الدرجة الأولى، وستقام منافسات دور الستة عشر يومي 7،8 ديسمبر المقبل.

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