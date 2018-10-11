دراسة تربط بين الأطعمة غير الصحية والاكتئاب

وجد الباحثون في جامعة «جيمس كوك» الأسترالية علاقة بين النظام الغذائي والإصابة بالاكتئاب.

وقارن البحث الذي نشره موقع «ميديكال إكسبرس»، بين النظام الغذائي المتبع في جزيرتين أستراليتين، حيث تعتمد واحدة منهما على الأسماك بشكل عام، بينما يلجأ سكان الجزيرة الثانية لاستهلاك الأطعمة المصنعة والسريعة.

ووجد البحث أن سكان الجزيرة التي تعتمد على الأسماك والأطعمة الصحية يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة مع السكان الذين يعتمدون بنظامهم الغذائي على المأكولات الجاهزة، غير الصحية.

وأوضح الدكتور ماكسيموس بيرغر، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الفريق درس ملفات نحو 100 شخص في كلتا الجزيرتين.

وأضاف: «حاولنا دراسة النظام الغذائي للسكان، كما قمنا بفحص مستويات الاكتئاب لديهم. ووجدنا أن السكان الذين يستهلكون المأكولات البحرية والصحية بالإجمال، لديهم مستويات أقل من الاكتئاب، مقارنة بالسكان الذين يتناولون الوجبات السريعة بكثرة».

وأشار الباحثون إلى أنهم وجدوا تسعة عشر شخصاً يعانون من أعراض الاكتئاب، ستة عشر منهم كانوا من الجزيرة حيث تتوفر الوجبات السريعة بسهولة، وثلاثة فقط من الجزيرة الأخرى.

وأكدوا أيضا أن النظم الغذائية المعاصرة التي تعتمد على المأكولات المعلبة والمصنعة، تتضمن أحماضاً دهنية مرتبطة بالاكتئاب وتسمى «إن 6 بي يو إف أي»، ولا تحتوي على كمية كافية من الأحماض الدهنية التي تكافح الاكتئاب.

ودعا البروفسور زولتان سارنياي، الذي ساهم بالإشراف على الدراسة، إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الأغذية الصحية في المجتمعات الريفية والنائية.

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