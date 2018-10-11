نحو ألف فعالية للأطفال في “الشارقة للكتاب”

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37 التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن فعاليات الطفل 934 فعالية، بمشاركة 44 ضيفاً من 12 دولة عربية وعالميةـ ليقدموا مزيجاً من مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وتتضمن قائمة الدول المشاركة دولة الإمارات واليابان وبيلاروسيا وأوكرانيا والكويت والمملكة المتحدة والأردن وسوريا وإيطاليا وأستراليا وسنغافورة ولبنان.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية المستوحاة من مختلف القصص الخيالية التي طالما نالت إعجاب الجماهير والتي ستقدم على المسرح مصحوبة بالأداء الجيد والإيقاعات الموسيقية إلى جانب سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الفنانين والمصممين.

وسيتم عرض مسرحية “ليلى والذئب” ومسرحية “ملك الأسود” المستوحاة من فيلم “الأسد الملك” ومسرحية “تومورو” الحافلة بالمغامرات الشيقة للكاتب الأمريكي بروود وي.

وسيتعرف الجمهور من خلال عرض “النينجا الرائعة” على الثقافة اليابانية عن قرب كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض “أضواء مذهلة” الذي يمزج بين أساليب فنون الاستعراض ومهارات التمثيل والأزياء المتميزة والتقنيات الحديثة، ويعايش الجمهور عبر عرض “ثري دي إنوفا ثلاثية الأبعاد” تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد التي تمزج بين الكتب والتكنولوجيا وتخلق مجتمعاً من العقول المبتكرة.

وسيتعلم الأطفال في ورشة “الرسوم المتحركة الحية” كيفية رسم الشخصيات الكرتونية النابضة بالحياة ليعيشوا لحظات ممتعة معها أما ورشة “الرسم الثلاثي الأبعاد” فيتعرف الأطفال فيها على الاختراعات الجديدة التي تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة.

ويشارك في فعاليات الطفل الثنائي نادية أنطونيلو وباولو غيلزي، اللذين شاركا في العديد من الفعاليات في مهرجان تصميم الصوت في هاماماتسو اليابان، وفي فعاليات المعهد الإيطالي للثقافة في أثينا، ومعرض “تانيت” وفعاليات مركز “بيل” في بيروت، ومعرض “آرت باب” في البحرين، و”Usina del Arte” في بوينس آيرس، والمعرض الوطني للصور في بولونيا وغيرها.

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