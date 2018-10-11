افتتاح مسرح الشيخ خليفة بن زايد في باريس صيف 2019

تفقد نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا محمد السهلاوي، أعمال الترميم في مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقصر فونتابلو، وذلك استعداداً لافتتاح المسرح صيف عام 2019 المقبل.

جاء ذلك وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى باريس في فرنسا عبر تويتر اليوم الخميس.

يذكر أن أعمال ترميم مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقصر فونتينبلو في باريس، تجسد اهتمام دولة الإمارات بحفظ وصون المواقع التراثية والثقافية حول العالم، وتأتي في إطار الاتفاقية الحكومية بين إمارة أبوظبي والجمهورية الفرنسية المستمرة منذ عام 2007.

وسيمثّل مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عند افتتاحه، صرحاً يتغنى بالفنون الزخرفية والأدائية، التي اتسمت بها الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ 19، وشهادة على التعاون الثقافي المثمر بين دولة الإمارات وفرنسا، في مجال حفظ التراث الثقافي.

اقرأ ايضا

التعليقات