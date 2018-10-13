50 % زيادة في الطلب على منتجات «المزارع المحلية»

أكد عدد من الموردين أنه مع بداية الموسم الشتوي، شهد السوق ارتفاعاً في الطلب على منتجات المزارع المحلية من الخضراوات بمختلف أنواعها، بنسبة بلغت 50%، حيث عمدت بعض المزارع إلى زيادة إنتاجها من الخضراوات بنسبة 40%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشياً مع العرض والطلب.

وقالوا، إن نسبة تغطيتهم للسوق سترتفع الشهر المقبل لتتجاوز 80%، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع استيراد أغلبية الأصناف من الدول الأخرى، في حين توفر الجمعيات التعاونية مساحات لعرض منتجات المزارع العضوية المحلية، بنسبة تتراوح من 30-40%، إلا أن الإقبال على شرائها يتفاوت من موسم لآخر، بحسب جودتها.

وأوضح سعيد الصغير، مورد رئيسي للخضراوات والفواكه بدبي، أن الإقبال على طلب المنتج المحلي في تزايد، في ظل ارتفاع جودته وانخفاض سعره، مقارنة مع المستورد، الذي يخضع لعدد من العوامل، أهمها تكلفة نقله الجوي أو البري، كذلك قلته في أسواق المصدر، خاصة الأردن، التي يتراجع فيها الإنتاج شتاء، لانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي ارتفاع السعر بشكل كبير.

وأضاف أن التجار لديهم خطط مسبقة في التعامل مع تراجع حركة استيراد الخضراوات والفواكه، بالتزامن مع توافر المنتج المحلي، من خلال التوجه لاستيراد أصناف أخرى لا توفرها المزارع بالدولة، وبذلك فإن الخسائر لا تلحق بهم وتابع إنه في السابق كان يتم تصدير المنتجات المحلية طوال الموسم الشتوي، إلا أن لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الزراعة المحلية في بلدان المجلس، تسبب في حدوث اكتفاء في أسواقهم.

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