الإمارات الأولى في مبيعات «بنتلي»

أكد فراس قندلفت مدير التسويق والاتصالات الإقليمي في شركة «بنتلي»، أن الإمارات تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مبيعات سيارات «بنتلي»، مشيراً إلى أن دبي تحتل المرتبة الأولى من حيث مبيعات الشركة تليها أبوظبي.

وقال قندلفت تم بيع 4300 سيارة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن سوق السيارات الفاخرة لم يتأثر بنسب كبيرة كما في السيارات الأخرى ، ولذلك تعتزم الشركة إطلاق طرازات جديدة خلال العام المقبل، في حين قامت الشركة بإطلاق جيلين جديدين من طراز «بنتلي بنتايجا» و«جي تي كونتيننتال»، موضحاً أن شركة «بنتلي» بصدد إطلاق سيارة كهربائية بالكامل في العام 2025.

وأضاف مدير التسويق والاتصالات الإقليمي في شركة «بنتلي» أن مركز الصيانة التابع لشركة «بنتلي الحبتور» والواقع في إمارة دبي، يعتبر الأضخم عالمياً، بالإضافة إلى مركز خدمة يغطي إمارة أبوظبي والعين مضيفا أن توجهات السوق في الفترة الحالية تصب في مصلحة المستهلك والوكيل، لتوفير خيارات أكثر واتخاذ قرار صحيح للشراء، مشيراً إلى أن المستهلكين بدؤوا فعلياً بالتوجه نحو السيارات الهجينة والكهربائية بسبب زيادة نسبة الوعي.

وأوضح أن المستهلك في حالة ترقب وتحفظ في الفترة الأخيرة، حيث يمر سوق السيارات بدورات كما هو حال القطاعات الأخرى، متوقعاً أن يتحسن السوق خلال العام المقبل، منوهاً بأن الدولة تمتلك قاعدة واسعة من الصناعات المتنوعة، بما في ذلك العقارات والسياحة والطيران ما يعزز الثقة بأن السوق سيشهد تحسناً في الأشهر القادمة .

اقرأ ايضا

التعليقات