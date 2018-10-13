بلدية أبوظبي تزيل 67 قارباً مهملاً من ميناء الصيادين في مدينة الصدر

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بـ (مجموعة الصحراء، وخفر السواحل) حملة لإزالة وترحيل القوارب و”اللنشات” المهملة والمهجورة في ميناء الصيادين في الصدر.

وتأتي هذه الحملة تأكيدا لحرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على حماية البيئة البحرية وفي الوقت ذاته الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي وضواحيها، وأشارت البلدية أنها مستمرة في حملات تخليص المدينة من كافة أشكال المشوهات.

وأضافت البلدية أنها نجحت خلال الحملة بترحيل وسحب 17 قارباً، كما قام ملاك القوارب بتحريك وإزالة 50 قارباً كجزء من مشاركتهم في إنجاح الحملة.

وأوضحت البلدية أنها تواصلت مع ملاك القوارب بهدف توعيتهم ودعوتهم لإزالة القوارب والعناية بها حيث قامت فرق البلدية بوضع ملصقات على القوارب المخالفة والمهملة بهدف تنبيه ملاكها إلى أهمية اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ومنحتهم مهلة كافية، ثم بدأت مرحلة التنسيق مع مجموعة الصحراء وخفر السواحل للبدء بإزالة القوارب بعد انتهاء المهلة الممنوحة بهذا الشأن، لا سيما القوارب الملقاة على الرصيف.

وتأسف البلدية أنها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة تضطر إلى توجيه مخالفة مالية للقوارب المهملة قدرها 3000 درهم بالإضافة إلى تحميل مالك القارب تكاليف نقله إلى ساحة الحجز، وكذلك تحميله غرامة يومية مقدارها 10 دراهم مخصصة لساحة الحجز، لهذا تأمل البلدية من جميع ملاك القوارب والمركبات والسيارات وغيرها عدم إهمالها وتركها فترات طويلة دون عناية مما يساهم في تشويه المظهر الحضاري العام وتلويث البيئة.

ضمن هذا الإطار تتطلع بلدية مدينة أبوظبي وشركاؤها إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في صون البيئة البحرية والواجهات المائية والشواطئ من خلال الالتزام بعدم ترك القوارب المهملة أو الغارقة وتحويلها إلى سبب في تشويه جمال الشواطئ وبيئتها البحرية، داعية إلى العناية المستمرة بالقوارب أو ترحيلها بعيدا عن الشواطئ، وكذلك الاهتمام بالمظهر العام للمدن والشواطئ والمرافق العامة .

اقرأ ايضا

التعليقات