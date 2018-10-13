شاهد بالصور | افتتاح أكبر سوق للأسماك في العالم في طوكيو

أفتتحت السلطات اليابانية سوق تويوسو للسمك، الذي يعد أكبر سوق للسمك في العالم، بتكلفة تتعدى 5 مليون دولار.

وبحسب وكالة “رويترز” الإخبارية، فإن أكبر سوق للسمك في العالم أفتتح هذا الأسبوع في مدينة طوكيو اليابانية، هو سوق تويوسو، الذي جاء بديلا لسوق تسوكيجي، الذي أغلق الأسبوع الماضي ونقل المحلات والتجار إلى هذا السوق الجديد.

وجاء هذا الافتتاح بعد انتظار وتأجيل لمرات عديدة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الأيام الأولى للافتتاح شهدت زحمة مرورية شديدة بسبب الإقبال على السوق الجديد.

وخلال زيارة للسوق الجديد بعد الافتتاح، قال محافظ مدينة طوكيو، أنه ربما هناك حاجة لبعض الوقت للاعتياد على السوق الجديد، موضحا في إشارة إلى التجار:” معا، نرغب في أن نطور هذا المكان باعتباره السوق الرئيسي لطوكيو واليابان، ونجعل تويوسو ماركة أفضل يوما بعد آخر”.

وشكل سوق تسوكيجي الذي أغلق أبوابه الأسبوع الماضي، أحد المزارات السياحية الهامة في مدينة طوكيو، لاسيما وأنه كان أكبر سوق في المدينة ويتم بيع فيه الأسماك الضخمة والأنواع الغريبة من السمك وكذلك السوشي الطازج.

ووفقا للإحصاءات فإن هذا السوق الواقع في وسط طوكيو يجذب عشرات الآلاف من السائحين سنويا.

غير أن هذا السوق أصبح مهدم وغير صحي، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن مكان جديد لإقامة السوق، إلا أن عمليات النقل تأجلت على مدار 17 عاما.

ويخشى البائعون من أن المكان الجديد لا يجذب العدد اللازم من الزبائن، لاسيما وأن موقع السوق الجديد بعيدا عن المقر القديم. يوضح كيميو أمانو، بائع أسماك التونة الزرقاء أنه خائف من الانتقال لهذا السوق الجديد، مضيفا:” هناك بعض الزبائن الذين يقولون أنهم لن يأتو لهذه المسافة الطويلة لأن السوق بعيدا جدا”، قبل أن يستدرك: “فلنرى ما سيحدث”.

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