“طرق دبي” تشغّل تجريبياً أول مركبة أجرة ذاتية القيادة في جيتكس

أعلن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2018، تشمل إطلاق التشغيل التجريبي لأول مركبة اجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وتدشين برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة (نول بلس)، ومبادرة تصنيع قطع غيار مترو دبي بتقنية ثلاثية الابعاد، ونظام المحادثة الآلي المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وروبوت لتنظيف ارضيات محطات مترو دبي، وحزمة متنوعة من المبادرات الذكية.

وقال الطاير: يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، كما تأتي ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق السعادة للسكان.

تاكسي ذاتي القيادة

وأضاف: سيتم خلال معرض (جيتكس) الإعلان عن التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة، تم تصميمها بالشراكة مع واحة دبي للسيلكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وسيتم تشغيل المركبة تجريبياً على مسارات خاصة في واحة دبي للسيلكون، وتتميز المركبة بتوفر معايير عالية من السلامة والأمان، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم، مشيراً إلى أن المركبات الأجرة ذاتية القيادة تسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية (الميل الأخير last miles).

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة ستدشن خلال مشاركتها في جيتكس، برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة (نول بلس)، الذي يتيح لمستخدمي بطاقة (نول) الحصول على نقاط عند استخدام البطاقة في التنقل عبر وسائل النقل الجماعي، ويعد أول برنامج على مستوى حكومة دبي يرصد نقاط الولاء للمتعاملين، وستعرض الهيئة في جناحها نماذج لقطع غيار مترو دبي تم تصنيعها باستخدام تقنية ثلاثية الابعاد، والتي ساهمت في اختصار الوقت وجودة المنتج المصنع وخفض التكلفة، كما ستعرض مشروع نظام المحادثة الآلي المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي (محبوب)، ويجيب النظام بصوره آلية على مختلف استفسارات المتعاملين الذي يتواصلون مع الهيئة عبر قنوات الاتصال الالكترونية والذكية، وتعرض كذلك مشروع (المرقاب) وهو عبارة عن نظام تقني لشركات الحجز الالكتروني (e-Hail)، ومشروع الجيل الجديد للفحص الفني الذي يستند على توظيف التقنيات الحديثة في الفحص الفني للمركبات، وروبوت التنظيف الآلي المصمم لتنظيف ارضيات محطات مترو دبي، وكذلك الجيل الجديد من الشاشات الفورية لمعلومات ركاب المواصلات التي تشتمل على خصائص جديدة مثل تخطيط الرحلات، وتحميل بيانات مواعيد الرحلات على الهواتف، إضافة إلى مبادرات الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سهيل

وقال سعادته: من الخدمات الجديدة والمطورة التي سيتم عرضها، تطبيق المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي (سهيل) التي تتيح للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي)، حيث تعد دبي من أوائل المدن في العالم التي تقوم بتطوير مثل هذه المنصة المتكاملة، وتطبيق (دبي درايف) (Dubai Drive)، وهو عبارة عن نسخة مطورة من تطبيق (السائقون والمركبات) مع دمج خدمات سالك، يتيح للمتعاملين التحدث لموظفي خدمة المتعاملين في الهيئة بشكل فوري، والاطلاع على آخر المعاملات مثل دفع تعرفة المواقف وإعادة شحن بطاقة سالك، والاستعلام عن المخالفات ودفع قيمة الغرامات المترتبة عليها مثل المخالفات المرورية ومخالفات سالك والمواقف.

وأكد سعادة مطر الطاير أن الهيئة تولي موضوع التحول نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة، فبعد انتهاء الهيئة من تحويل جميع خدماتها لنظام الهواتف الذكية والقنوات الالكترونية، يتم حالياً التركيز على التنقل الذكي، والتقنيات الحديثة التي تدعم التكامل بين وسائل وخدمات النقل.

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