شاهد بالصور | العمالقة السائرون في ليفربول

نظمت شركة مسرح الشوارع الفرنسية، “رويال دي لوكس”، العديد من عروض الشوارع بواسطة عرائس الماريونيت العملاقة، في مدينة ليفربول، لتسمح للآلاف من المواطنين برؤية هذه العروض مجانا.

وبحسب صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية فإنه على مدار 20 عاما، تنظم هذه الشركة عروضا ضخمة يحضرها الملايين من الأشخاص حول العالم، بواسطة تماثيل عملاقة تطوف شوارع المدن وتسمح للمواطنين بالمشاركة في هذه العروض والتقاط صور لهذه التماثيل.

وجاء العرض هذا العام في مدينة ليفربول الإنجليزية، إذ شارك العديد من التماثيل العملاقة في هذا العرض المفتوح الذي تم على مدار أسبوع.

وتضم هذه التماثيل تمثالا عملاقا لرائد فضاء، وأخر لجدة، وطفل عملاق وكلب عملاق وكذلك أنسان عملاق.

وخلال هذا العرض، تبدأ هذه التماثيل العملاقة بالطواف في الشوارع وسط الآلاف من المواطنين، إذ يتم التحكم في حركتها عن طريق رافعات وحبال يشدها أشخاص يعملون في الشركة.

وحمل هذا العرض الذي عقد هذا العام في ليفربول اسم “ساجا العمالقة”.

وينوي العاملون في الشركة تنظيم عرضا جديدا يحمل اسم “الغوريلا الفضيات”.

ونشرت الصحيفة صورا لعروض التماثيل العملاقة التي عقدت على مدار أعوام في انجلترا والمكسيك وألمانيا وتشيلي وفرنسا.

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